По состоянию на 17 сентября в Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. Двое из зараженных из села Сос, один из Мачкалашена Мартунинского района, это контакты очага в Мачкалашене. Один из Мартуни, также контакт ранее обнаруженного очага. Все четверо были изолированы.

Выздоровели 10 человек. По сей день COVID-19 был подтвержден у 349 человек, 311 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 36 пациентв, в изоляции находится 69 человек. Врачи оценивают состояние 3 пациентов как тяжелое, 6 - средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 127 проб. Всего проведено 13 272 теста.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.

Лилит Демурян