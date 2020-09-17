Администрация Гегаркуника и Дом Москвы начнут сотрудничество в культурно- образовательной сфере

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян и директор Ереванского культурно-просветительского центра “Дом Москвы” Ваграм Карапетян подписали в администрации Гегаркуникской области Меморандум о сотрудничестве. Как сообщает «Арменпресс», согласно положениям меморандума, он будет способствовать сохранению и популяризации армяно-российских историко-культурных ценностей, реализации образовательных программ. “Гегаркуникская область во многих сферах имеет тесные связи с Российской Федерацией. Десятки тысяч жителей нашего региона работают в государственных учреждениях, в строительстве, в промышленности и сельском хозяйстве, в образовательных, культурных и медицинских учреждениях РФ. Очень важно, чтобы в нашей области более популяризировались русский язык и культура, были осуществлены разнообразные культурно-образовательные мероприятия, которым мы будем содействовать по всем направлениям, например Гаварский государственный театр может ставить произведения русских драматургов. В программы сотрудничества будут включены общеобразовательные школы и школы искусств области, культурные учреждения, наши соотечественники, развернувшие деятельность в Российской Федерации. Думаю, что все положения меморандума будут очень быстро и эффективно реализованы”, - отметил Гнел Саносян.

Директор культурно-образовательного центра “Дом Москвы” Ваграм Карапетян отметил, что он также видит хорошие перспективы для претворения в жизнь меморандума, уже обозначена дорожная карта первых серьезных шагов программы. “В 5 районах области мы организуем бесплатные курсы русского языка. Об оплате преподавателей позаботится наша организация. Планируем в Гегаркуникской области и ежегодные конкурсы-фестивали, посвященные русским классикам. В этом году фестиваль будет посвящен выдающемуся поэту Сергею Есенину. Он состоится в середине октября. Библиотеки школ области мы обогатим русскоязычными изданиями русской художественной литературы. Сегодня мы начинаем нашу деятельность со средней школы Гавара № 1 им. Самвела Кочаряна. Эту школу мы выбрали специально, чтобы оценить ту роль, которую сыграл великий ученый Самвел Кочарян в деле укрепления дружбы армянского и русского народов, обеспечения мира”, - представил Ваграм Карапетян. После подписания меморандума представители обеих сторон возложили цветы к памятнику Самвелу Кочаряну, затем посетили основную школу № 1 города Гавар и передали библиотеке более 100 русскоязычных художественных книг.

Хосров Хлгатян