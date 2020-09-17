Бывшему ректору ЕГУ Араму Симоняну предъявлено обвинение

В результате широкомасштабных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, выяснен ряд обстоятельств случаев злоупотреблений, совершенных бывшим ректором Ереванского государственного университета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно данным, полученным следствием, Арам Симонян, в 2015 г. будучи ректором Ереванского государственного университета, имел полномочия управлять финансовой деятельностью указанного университета и заключать договоры в размере до 50 млн драмов или эквивалентной иной иностранной валюты. Последний, с намерением совершить хищение чужого имущества в особо крупных размерах, придя к предварительному сговору с директором ООО, предоставляющего охранные услуги в корпусах ЕГУ на договорной основе, в рамках соглашения, заключенного 3 июля 2015 г., до декабря 2019 года без предоставления услуг, из финансовых средств Фонда “Ереванский государственный университет” растратил сумму в особо крупном размере - 34.362.581 драмов, перечислив ее через банк директору вышеуказанной компании.

По совокупности добытых достаточных доказательств бывшему ректору Ереванского государственного университета предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 УК Республики Армения (присвоение или растрата). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.