Пожарные-спасатели потушили пожары на разных участках - в общей сложности на 7,9 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 16 сентября поступило 15 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Кентрон - 5 га, 200 кв/м, в административном районе Ачапняк - 300 кв/м, в административном районе Нор Норк - 1 000 кв/м, в административном районе Арабкир - 4 000 кв/м;

В городе Талин Арагацотнской области - 5 000 кв/м, в селе Ошакан - 3 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Талин-Ашнак - 1 га;

В селе Барцрашен Араратской области - 2 500 кв/м;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 300 кв/м, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Шаумян - 700 кв/м, 200 кв/м;

В городе Степанаван Лорийской области - 500 кв/м;

В городе Иджеван Тавушской области - 200 кв/м;

На участке вдоль автодороги Вайк-Горис - 1 000 кв/м.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях, в общей сложности на 7,9 га.