В Лиге 1 ПСЖ одержал первую победу

Чемпион Франции ПСЖ отпраздновал первую победу в Лиге 1.

Как передает «Арменпресс», в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции ПСЖ дома с минимальным счетом обыграл “Мец”. Единственный гол матча на добавленной минуте забил Юлиан Дракслер.

После этой игры ПСЖ в турнирной таблице с 3 очками занимает 15-е место. Команда Томаса Тухеля проиграла два предыдущих матча.

Подготовила Варвара Айрапетян