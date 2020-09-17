В Лиге 1 ПСЖ одержал первую победу
08:20, 17 Сентябрь, 2020
Чемпион Франции ПСЖ отпраздновал первую победу в Лиге 1.
Как передает «Арменпресс», в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции ПСЖ дома с минимальным счетом обыграл “Мец”. Единственный гол матча на добавленной минуте забил Юлиан Дракслер.
После этой игры ПСЖ в турнирной таблице с 3 очками занимает 15-е место. Команда Томаса Тухеля проиграла два предыдущих матча.
Подготовила Варвара Айрапетян
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