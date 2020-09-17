Левон Аронян в онлайн турнире “Saint Louis Rapid & Blitz” на 4-м месте

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления в онлайн-турнире “2020 Saint Louis Rapid & Blitz”.

Как передает «Арменпресс», в онлайн турнире состоялись туры 4 - 6. Вначале Аронян уступил действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену, затем поделил очко с Пенталой Харикришной и Джеффрином Сьоном.

В данный момент Аронян в турнирной таблице занимает 4-е место. Магнус Карлсен лидирует.

В турнире кроме Ароняна участвуют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффрин Сьон, Алиреза Фируджа и Пентала Харикришна.

Призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов США. Победитель получит 50 000 долларов США.

Подготовила Варвара Айрапетян