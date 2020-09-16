Прогнозы о социальном или экономическом коллапсе в Армении не оправдаются: премьер

Коронавирус привел к социально-экономическим трудностям, но прогнозы о социальном или экономическом коллапсе в Армении не оправдались и не оправдаются. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна.

«Существует четкая статистика, что нет никаких сомнений в том, что коронавирус принес социально-экономические трудности, но что прогнозы о том, что в Армении произойдет социальный или экономический коллапс, не сбылись, и это очевидно. Ситуация управляемая», - сказал Пашинян.

Он отметил, что существует традиционная проблема с капитальными затратами. Правительство прилагает усилия для интенсификации работ. По словам Пашиняна, осенью будут реализованы новые проекты, которые будут стимулировать строительство и другие отрасли экономики.

Пашинян отметил, что в этом году много людей занялись сельским хозяйством. «У нас произошел значительный рост экспорта ряда растительных продуктов, увеличился экспорт мелкого рогатого скота, увеличились количество рабочих мест. И вопрос мониторинга - один из важнейших в нашей повестке дня. Мы должны ориентироваться, какие действия предпринять для стимулирования экономической активности осенью, чтобы наша социально-экономическая ситуация оставалась управляемой», - сказал Пашинян.