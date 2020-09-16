Кризис вокруг КС завершился, однако это не значит, что сформирован идеальный суд: Пашинян

Избранием трех судей Конституционного суда в Национальном Собрании произошло очень важное событие: кризис вокруг Конституционного суда закончился, но это не означает, что сформирован идеальный Конституционный суд. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Виктора Енгибаряна.

Депутат отметил, что у общественности есть вопрос об избрании кандидатов в судьи Конституционного суда, и поинтересовался, на каких принципах правительство выбрало Эдгара Шатиряна в качестве кандидата.

Премьер-министр сначала сказал, что в процессе избрания судей Конституционного суда были люди и круги, которые постоянно хотели говорить о ценностях революции и пытались сравнить ситуацию с ценностями революции.

«И было впечатление, что политическая команда, возглавлявшая революцию, вообще не имеет представления о ценностях революции, а люди, узнавшие о революции через неделю после 8 мая, стали ярыми защитниками ценностей революции. Разве это так? Я хочу сказать, что нет! Потому что в каждой ситуации есть группы, силы - политические и неполитические, которые хотят от имени общества изложить свою повестку дня, свои интересы, своих людей, своих кандидатов, своих сообщников в определенных местах.

И я считаю, что в Национальном Собрании произошло очень важное событие: кризис вокруг Конституционного суда закончился, он закрыт. По крайней мере, этим следует констатировать, что произошло нечто очень важное», - сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что это не означает, что сформирован идеальный Конституционный суд. Правительство приняло решение о кандидате в рамках своих полномочий, проводились обсуждения, в том числе с учетом мнения парламентской фракции.