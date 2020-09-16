Азербайджан был неправ, а мы были правы: Пашинян о логике июльских боев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 14 сентября конструктивным и логичным. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил с трибуны НС в ходе парламентского часа.

«Оно соответствует идеям армянской стороны о восстановлении или продолжении переговорного процесса. У нас есть принципы в процессе переговоров, мы констатировали эти принципы, но мы сказали также, что не считаем эти принципы предварительным условием.

Потому что, если все вопросы будут решены, нет необходимости вести переговоры. Переговоры направлены на решение этих проблем, а должны начинаться после их решения. Т.е. если эти вопросы будут решены, то для чего нужны переговоры?» - пояснил премьер, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

Пашинян подчеркнул, что, по его мнению, у Азербайджана есть предусловие, согласно которому Карабах должен быть исключительно частью Азербайджана. А атмосфера для переговоров после июльских боев такая же, как и до боев, потому что накануне июльских событий Азербайджан делал воинственные заявления, которые, по словам премьер-министра, не соответствуют логике переговоров.

«Но я думаю, что позиция международного сообщества очень ясна: карабахский вопрос имеет исключительно мирное решение путем переговоров, а июльские бои изменили следующую логику: мы говорили, что не нужно говорить с Арменией или Арцахом языком силы, Азербайджан говорил, что решит карабахский вопрос силой в течение 24 часов. Оказалось, что Азербайджан был неправ, а мы были правы», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он также сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана не планируется: ведутся обсуждения.