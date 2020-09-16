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Севак Ханагян представил болельщикам лирическую песню “Беги”

Севак Ханагян представил болельщикам лирическую песню “Беги”

Российский певец армянского происхождения Севак Ханагян передал на суд любителей музыки свою новую песню “Вазир” (Беги).

Как передает Арменпресс, песня и снятый на ее основе ролик уже в интернете.

Автор музыки песни - Леван Браун, слова песни написали Браун и Екатерина Ковская. Автор видеоролика - Арам Асатрян. 

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в Армении, в селе Мецаван Таширской области. Интерес к музыке возник, когда он услышал игру отца на аккордеоне. Он окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Учился на отделении аккордеона музыкального училища Курска, а затем в Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии на отделении вокала. Участвовал в престижных конкурсах “Главная сцена”, “Голос”, “X фактор”, “Евровидение-2018”.


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