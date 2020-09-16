Севак Ханагян представил болельщикам лирическую песню “Беги”

Российский певец армянского происхождения Севак Ханагян передал на суд любителей музыки свою новую песню “Вазир” (Беги).

Как передает Арменпресс, песня и снятый на ее основе ролик уже в интернете.

Автор музыки песни - Леван Браун, слова песни написали Браун и Екатерина Ковская. Автор видеоролика - Арам Асатрян.

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в Армении, в селе Мецаван Таширской области. Интерес к музыке возник, когда он услышал игру отца на аккордеоне. Он окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Учился на отделении аккордеона музыкального училища Курска, а затем в Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии на отделении вокала. Участвовал в престижных конкурсах “Главная сцена”, “Голос”, “X фактор”, “Евровидение-2018”.