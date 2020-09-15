В Бердянске состоялось освящение армянского Хачкара

В украинском Бердянске состоялось освящение армянского памятного креста-камня — хачкара, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Хачкар установили в микрорайоне Азмол по улице Степанянца. Сам «крест-камень» стал символом памяти о невинных жертвах украинского и армянского народов. Вблизи памятника планируется благоустроить территорию и оборудовать сквер, в планах на будущее – строительство на этом месте часовни.

По словам исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, инициатором выступил председатель Бердянской армянской общины Оганес Авдалян. «За последние несколько лет союзом армян Украины было привезено и установлено более 25 хачкаров из Армении — один из них теперь есть и в Бердянске. Установка крест-камней проходит там, где наши соотечественники оставили след. Армянская община Бердянска вложила свои силы и желание, чтобы мы вместе могли увековечить память армян Хачкаром», – отметил Оваким Арутюнян.

Председатель общины Оганес Авдалян отметил, что открытие и освящение хачкара планировали сделать еще весной этого года, но в связи с карантинными мерами мероприятие было перенесено. Оганес Авдалян поздравил всех гостей с праздником освящения креста-камня и поблагодарил Союз армян Украины во главе с Виленом Шатворяном за проделанную работу.

На торжественном мероприятии присутствовали Глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, заместитель председателя САУ Давид Мкртчян, исполнительный директор САУ Оваким Арутюнян, председатель САУ в Бердянске Оганес Авдалян, настоятель ААЦ Запорожской области Юсик Нуриджанян, председатель Сумского областного общества армянской культуры «Арцах» Геворг Бегларян, председатель САУ Херсонской области Тигран Мкртчян, представители городских властей и другие.