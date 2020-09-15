Разрешения на водопользование 17 МГЭС на реке Ехегис будут пересмотрены

Учитывая катастрофическое экологическое состояние в ущелье реки Ехегис и непозволительную маловодность реки, по поручению министра окружающей среды Романоса Петросяна в сжатые сроки будет создана межведомственная рабочая группа, которая займется проблемами малых ГЭС, расположенных на реке Ехегис. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

По распоряжению Романоса Петросяна, в первую очередь, должны быть рассмотрены разрешения на водопользование, выданные 17 гидроэлектростанциям, расположенным на реке Ехегис, выявлены несоответствия и неточности, пересмотрены нормы, установленные разрешениями на водопользование, и уточнен фактический объем забора воды МГЭС.

На основе собранной информации, совместно с Инспекционным органом охраны природы и недр будет проведен ряд проверок, чтобы зафиксировать все участки реки, перегруженные деривационными каналами. Для восстановления в краткосрочной перспективе нарушенной экосистемы реки и приведения хозяйствующих субъектов в исключительно законное поле деятельности соответствующим законодательным инструментарием будут установлены строгие контрольные механизмы.

Особое внимание будет уделено ограничениям экотуризма, осуществляемым МГЭС. Министр Петросян дал четкие поручения - обеспечить гарантированный объем экологического стока, в короткие сроки представить законодательный проект, регулирующий вышеуказанную сферу.

Обязательным компонентом исследования рабочей группой станет также проблема эффективности рыбных путей и их соответствия стандартам.

В межведомственную рабочую группу будут вовлечены представители профессиональных подразделений Министерства окружающей среды, Инспекционного органа территориального управления и инфраструктур, охраны природы и недр и органов местного самоуправления.

Особое внимание будет уделено процессу выправления существующих упущений в законодательном поле, координирующем сферу, доработке необходимых для регулирования законодательных регулирований и разработке новых законопроектов.

Малые ГЭС являются важным звеном энергетической независимости и безопасности Республики Армения, однако их деятельность не должна вредить окружающей среде, подрывая экосистему и угрожая безопасности биоразнообразия.