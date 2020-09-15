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Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг

Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен объявить о своей отставке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированных чиновников.

Сообщается, что Саррадж обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами. По данным ряда источников агентства, он объявит о своем решении к концу недели. Агентство отмечает, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.

Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.

 


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