Парламент Армении обсудил законопроект о льготах по налогу на имущество для военнослужащих

Правительство представило на обсуждение Парламента проект закона О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “О налоге на имущество” которым уточняются условия льготы по уплате налога на имущество и прекращения действия этого закона для военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», проект во втором чтении представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“В рамках Закона “О налоге на имущество” были зафиксированы случаи, когда компетентный орган прекращал применение льготы по части военнослужащих, которые по истечении срока не демобилизовались с военной службы и продолжали службу посредством заключения нового договора. Для решения этой задачи четко устанавливается, что после окончания срока договора о военной службе в установленном законом порядке, для военнослужащих, продолжающих военную службу, действует право на льготы по налогу на имущество в соответствующих размерах”, - представил Габриел Балаян.

Четко устанавливаются и случаи освобождения от права на льготы по налогу на имущество. В результате предлагаемых изменений группа бенефициаров не изменится.

Льготой по уплате налога на имущество будут пользоваться военнослужащие, находящиеся на обязательной военной службе в Вооруженных силах и в других войсках, включая курсантов военных учебных заведений, военнослужащие, проходящие службу в подразделениях РФ, дислоцированных в Республике Армения. Для военнослужащих, окончивших военное учебное заведение и находящихся на послевузовской контрактной службе, льгота по налогу на имущество распространяется на недвижимость стоимостью до 40 млн драмов и на транспортные средства мощостью до 150 лошадиных сил.

Анна Григорян