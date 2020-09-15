Известен список видов спорта Третьих Европейских игр

Утвержден список видов спорта на Третьих Европейских игр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. В Риме состоялась встреча руководителей Олимпийских комитетов европейских стран, Министерства спорта Польши и оргкомитета Третьих Европейских игр. В список включены стрельба из лука, фигурное плавание, бадминтон, баскетбол 3 × 3, пляжный гандбол, брейк-данс, каноэ, велоспорт, фехтование, гимнастика, дзюдо, карате, современная пятиборье, гребля, регби, скалолазание, горный кросс, стрельба, настольный теннис, триатлон, волейбол, борьба, тяжелая атлетика.

Окончательная программа будет утверждена по итогам переговоров европейских и международных спортивных федераций. Планируется, что победители и призеры по ряду видов спорта станут также призерами Европы. Кроме того, будут разыграны и путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее стало известно, что Европейские спортивные игры 2023 года пройдут в польском Кракове.