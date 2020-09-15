Рыбаки, в случае отсутствия договоров на ловлю рыбы в озере Севан, будут оштрафованы

Последний срок приема заявок на ловлю сига в озере Севан - 16 сентября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

В сообщении отмечается, что с 18 сентября будет задействован доработанный порядок экспериментальной промысловой ловли сига в озере Севан. Лимит в 300 тонн для промыслового экспериментального рыболовства сига на данный момент пока не исчерпан.

Министерство окружающей среды призывает всех граждан, которые занимаются промысловым рыболовством сига в озере Севан, до 16 сентября представить заявки в ГНКО “Национальный парк “Севан” ”, а затем заключить договоры с Министерством окружающей среды для законного осуществления рыболовства.

“С момента запуска порядка, с 18 сентября, каждый гражданин, который выйдет в озеро Севан для осуществления промысловой охоты, не имея заключенного с Министерством окружающей среды договора, будет привлечен к административной ответственности.

Пойманная рыба будет конфискована согласно установленному законом порядку”, - говорится в сообщении министерства.

Экспериментальная промысловая ловля сига в озере Севан будет контролироваться сотрудниками полиции, Инспекционного органа охраны природы и недр, ГНКО “Национальный парк “Севан” ” Министерства окружающей среды, специального охранного отряда, осуществляющего круглосуточное береговое и водное дежурство.

Согласно внесенным в проект дополнениям:

- Промысловое рыболовство в озере Севан разрешено осуществлять и на маленьком Севане;

- К 17 ранее утвержденным участкам добавлены еще 8. Во всем бассейне озера Севан будет действовать 25 участков, контролируемых национальным парком "Севан";

- Согласно новым дополнениям разрешена ловля сига весом не менее 400 граммов и более, вместо прежних 500 граммов;

Пересмотрен также максимальный объем промысловой ловли сига в озере Севан. Утвержденный проектом новый лимит составит 300 тонн.

Крайний срок периода экспериментальной рыбалки установлен до 30 ноября текущего года включительно.