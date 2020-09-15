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В Арцахе подтверждено 3 случая COVID-19

В Арцахе подтверждено 3 случая COVID-19

По состоянию на 15 сентября в Арцахе подтверждено 3 новых случая COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

Один из зараженных - из села Мачкалашен Мартунинского района, остальные двое - из Степанакерта. У них инфекция была подтверждена в результате исследования при обращении в медучреждение. Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга общения больных. Выздоровели еще 4 больных.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 340 человек, 300 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 38 пациентов, в изоляции находится 79 человек.  

В целях тестирования был проведен забор 104 проб. Всего проведено 13 039 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.

Лилит Демурян


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