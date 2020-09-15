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В Национальном собрании Армении проходит закрытое тайное голосование по выборам судей КС

В Национальном собрании Армении проходит закрытое тайное голосование по выборам судей КС

В Национальном собрании Армении проходит закрытое тайное голосование по выборам судей Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», голосование началось в 10:10,  продлится до 10:40.

На вакантные места трех судей Конституционного суда свои кандидатуры выдвинули правительство, президент Республики Армения и общее собрание судей. Кандидат от общего собрания судей - Ерванд Хундкарян, кандидат президента - Артур Вагаршян, от правительства -Эдгар Шатирян.

Оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявили, что не примут участия в голосовании.

Анна Григорян


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