В Национальном собрании Армении проходит закрытое тайное голосование по выборам судей КС

В Национальном собрании Армении проходит закрытое тайное голосование по выборам судей Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», голосование началось в 10:10, продлится до 10:40.

На вакантные места трех судей Конституционного суда свои кандидатуры выдвинули правительство, президент Республики Армения и общее собрание судей. Кандидат от общего собрания судей - Ерванд Хундкарян, кандидат президента - Артур Вагаршян, от правительства -Эдгар Шатирян.

Оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявили, что не примут участия в голосовании.

Анна Григорян