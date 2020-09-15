Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

В Национальном собрании Республики Армения продолжаются работы четырехдневного заседания, начавшегося 14 сентября. Как передает «Арменпресс», путем закрытого тайного голосования депутаты изберут судей Конституционного суда, затем председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам

В повестке дня также вопрос об определении эффективности мероприятий, осуществленных правительством Республики Армения и комендатурой по предотвращению распространения эпидемии COVID 19, смягчению или ликвидации последствий эпидемии этого вируса, а также количества членов следственной комиссии по изучению эффективности и правомерности ограничений прав и основополагающих свобод человека в период чрезвычайного положения. Депутаты также обсудят проекты О внесении дополнения в Земельный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О налоге на имущество” и ряд других законопроектов.