Авинян выступил с речью на конференции, посвященной презентации второго национального отчета EITI

Вице-премьер Тигран Авинян выступил с приветственной речью на онлайн-конференции, посвященной презентации второго национального отчета Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, в своем выступлении вице-премьер, в частности, сказал.

“Уважаемые коллеги,

Приветствую всех вас на этой онлайн-конференции, посвященной второму национальному отчету Инициативы прозрачности добывающих отраслей Армении. Отчет включает полную картину горнодобывающей промышленности Армении в 2018 году с ее содержанием и цифровой частью. Это результат совместной работы Многобенефициарной группы заинтересованных сторон, аудиторской компании “Ernst & Young”, подотчетных государственных органов и добывающих компаний.

Правительство Армении считает, что внедрение требований EITI в нашей стране способствует прозрачности государственного управления, вовлечению гражданского общества и борьбе с коррупцией. То есть это эффективное средство распространения принципов открытого правительства и эффективного управления природными ресурсами.

Весь процесс внедрения требований EITI в нашей стране всегда сопровождался поддержкой Совета EITI, Международного секретариата и стран-членов. Роль международных организаций в этом процессе также значительна. При финансовой поддержке Всемирного банка большая часть мероприятий, предусмотренных рабочей программой EITI в Армении, была реализована, включая подготовку настоящего отчета. А при поддержке Агентства США по международному развитию реализуются программы по наращиванию потенциала гражданского общества. Благодарю всех наших международных партнеров за это важное сотрудничество.

Платформа Многобенефициарной группы предоставила возможность всем заинтересованным сторонам поднять важные вызывающие озабоченность вопросы и принять согласованные решения.

Стоит отметить работу по созданию регистра реальных владельцев горнодобывающих компаний. В ближайшем будущем этот регистр послужит основой для раскрытия реальных владельцев компаний в других сферах.

Совсем недавно Международный совет EITI присвоил Армении высшую оценку “удовлетворительный прогресс”, а на официальном сайте инициативы Армения охарактеризована как страна, “быстрыми темпами движущаяся к большей прозрачности”.

Следовательно, однозначно, что правительство Армении и Многобенефициарная группа заинтересованных сторон продолжит свои усилия по обеспечению этих высоких результатов EITI и по их развитию за счет внедрения надежных механизмов стабильного раскрытия информации и путем расширения масштабов инициативы”.