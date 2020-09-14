Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Подразделение ВС Армении отбыло в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"

Подразделение ВС Армении отбыло в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"

Подразделение ВС Армении 12 сентября отбыло в РФ для участия в Командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые состоятся на территории Российской Федерации с 21 по 26 сентября

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командир подразделения генерал-майор Ж. Погосян перед отъездом проинструктировал участвующих в учениях военнослужащих и дал соответствующие поручения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации