Подразделение ВС Армении 12 сентября отбыло в РФ для участия в Командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые состоятся на территории Российской Федерации с 21 по 26 сентября

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МО Армении, командир подразделения генерал-майор Ж. Погосян перед отъездом проинструктировал участвующих в учениях военнослужащих и дал соответствующие поручения.