Подразделение ВС Армении отбыло в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"
17:57, 14 Сентябрь, 2020
Подразделение ВС Армении 12 сентября отбыло в РФ для участия в Командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые состоятся на территории Российской Федерации с 21 по 26 сентябряКак сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командир подразделения генерал-майор Ж. Погосян перед отъездом проинструктировал участвующих в учениях военнослужащих и дал соответствующие поручения.
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