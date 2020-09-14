Мы должны продолжать осуществлять качественные и масштабные капитальные расходы: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня был обсужден среднесрочный отчет о программах капитальных расходов, реализуемых за счет средств госбюджета на 2020 год, а также в рамках кредитов и грантов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министру доложили о мероприятиях, реализуемых министерствами территориального управления и инфраструктур, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта и мэрией Еревана. Был представлен процесс реализации программ капитальных расходов в сферах дорожного строительства, энергетики, водоснабжения, региональной и городской инфраструктуры, твердых бытовых отходов, здравоохранения и образования, были обсуждены промежуточные результаты и дальнейшие шаги.

Было отмечено, что с особой быстротой осуществляется дорожное строительство, проведены запланированные тендеры, строительные работы идут в нормальном русле. Были затронуты вопросы технического надзора за строительством дорог. Премьер-министр, подчеркнув важность качественной реализации процесса в запланированном объеме, поручил представить предложение о целесообразности увеличения лотов дороги.

В ходе совещания были также обсуждены новые инициативы по указанным направлениям в 2020 году. В рамках программы расходов в сфере образования премьер-министр предложил изучить возможности строительства детских садов “модульного” типа в некоторых населенных пунктах на примере детского сада общины Аревик Армавирской области. Ясли-детский сад “модульного” типа Аревика строится на средства госбюджета, и после примерно 30-летнего перерыва к концу года в этой общине появится детский сад на 140 мест.

Глава правительства поручил ответственным лицам провести инвентаризацию населенных пунктов, в которых может быть целесообразно строительство детских садов “модульного” типа, исходя из потребностей и возможностей общины. Никол Пашинян также поручил доработать список новых капитальных инициатив в области образования и здравоохранения и предоставить информацию о ходе их реализации.

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