Должности главного архитектора Еревана возможно больше не будет: Марутян

Мэр Еревана Айк Марутян заявил, что обсуждается вопрос должности главного архитектора города. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Марутян заявил, что должности главного архитектора Еревана может больше не быть.

“Я сейчас могу сказать что-то сенсационное, но думаю, что должность главного архитектора Еревана должна подвергнуться определенной модификации и изменениям. Возможно, ее больше не будет”, - отметил Марутян. По его словам, возможно, будет орган или совет, занимающийся функциями главного архитектора. В настоящее время вокруг всего этого ведутся работы.

Главный архитектор Еревана Артур Месчян решением мэра Айка Марутяна 17 августа был освобожден от должности.

Должность главного архитектора - должность, находящаяся под пристальным взглядом общества, и в случае нарушения архитектурного облика столицы, незаконных строений, вырубок деревьев, мишенью для критики становится главный архитектор. Эту должность занимали также Гурген Мушегян, Нарек Саркисян, Тигран Барсегян.

Лилит Демурян