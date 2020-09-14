Должности главного архитектора Еревана возможно больше не будет: Марутян
Мэр Еревана Айк Марутян заявил, что обсуждается вопрос должности главного архитектора города. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Марутян заявил, что должности главного архитектора Еревана может больше не быть.
“Я сейчас могу сказать что-то сенсационное, но думаю, что должность главного архитектора Еревана должна подвергнуться определенной модификации и изменениям. Возможно, ее больше не будет”, - отметил Марутян. По его словам, возможно, будет орган или совет, занимающийся функциями главного архитектора. В настоящее время вокруг всего этого ведутся работы.
Главный архитектор Еревана Артур Месчян решением мэра Айка Марутяна 17 августа был освобожден от должности.
Должность главного архитектора - должность, находящаяся под пристальным взглядом общества, и в случае нарушения архитектурного облика столицы, незаконных строений, вырубок деревьев, мишенью для критики становится главный архитектор. Эту должность занимали также Гурген Мушегян, Нарек Саркисян, Тигран Барсегян.
Лилит Демурян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен