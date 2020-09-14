В многоквартирных зданиях Еревана 134 лифта заменены на новые: 70 уже эксплуатируются

Из 4 500 пассажирских лифтов в многоквартирных зданиях Еревана (не новостройках)134 уже заменены новыми.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Овсеп Кубатян.

“С момента обретения независимости замена лифтов практически не осуществлялась. Было заменено около 20 лифтов. На данный момент уже установлено 134 лифта, 70 уже сданы в эксплуатацию”, - сообщил Кубатян и добавил, что работы продолжаются.

По его словам, в текущем году мэрия Еревана должна заменить 500 старых лифтов.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян в беседе с Арменпресс сказал, что в Ереване есть 3 500 лифтов, которые необходимо заменить.

‘Специалисты оценивают степень годности лифтов, и для замены выбираются те, кто находится в наихудшем состоянии”, - отметил Карапетян.

Лилит Демурян