Бетховен, Дворжак, Тартини: концертный сезон камерного оркестра начался концертом под открытым небом

Начало концертного сезона Государственного камерного оркестра Армении 2020 - 2021 года ознаменовалось концертом под открытым небом. На концерте в парке Дома камерной музыки им. Комитаса Государственный молодежный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) исполнил произведения Людвига ван Бетховена, Антонина Дворжака и Джузеппе Тартини, представив слушателям интересную камерную программу.

Как передает «Арменпресс», концертмейстер Государственного камерного оркестра Армении Астхик Варданян отметила, что оркестру очень хотелось встретиться со зрителями. Музыканты все это время работали, обогащали свой репертуар, при возможности записывали на видео выступления и публиковали их в интернете.

“Должна сказать, что мы очень соскучились по нашим меломанам. Контакт с ними, человеческое общение - совершенно другое явление. Мы с удовольствием и с большой ответственностью готовились к этому концерту”, - сказала Астхик Варданян.

Во время исполнения скрипичной сонаты соль минор Джузеппе Тартини с оркестром солировала молодая талантливая скрипачка Овсанна Арутюнян. Она выступала в рамках программы, инициированной Государственным камерным оркестром Армении “Дорогу молодым”. Согласно идее проекта, оркестр должен прокладывать путь молодых исполнителям, предоставляя им возможность выступления с профессиональным коллективом. Это уже второе успешное сотрудничество Овсанны и оркестра. Произведение Дзузеппе Тартини, исполненное Овсанной, имеет очень интересную историю. Однажды Тартини приснилось, что он отдал дьяволу свою скрипку и попросил его показать свой талант. К удивлению композитора, он восхитился исполнением сатаны и, проснувшись, попытался воспроизвести услышанное во сне, но к сожаленью, это ему полностью не удалось.

Оркестр завершил концерт под овации и возгласы “бис”, которые прозвучали после оригинальных исполнений произведений Комитаса.