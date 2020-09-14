В Армении 1 280 учителей и 2 426 учеников начнут учебный год в дистанционном формате

1 280 учителям из группы высокого риска заражения COVID-19 общеобразовательных школ Армении была дана возможность выбора организации работы, в том числе, при наличии соответствующих условий, варианту работы в дистанционном формате. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

По областям цифры распределились следующим образом: Ереван - 419, Гегаркуник - 126, Котайк -111, Ширак - 106, Тавуш - 101, Сюник - 99, Арагацотн - 96, Арарат - 94, Армавир - 67, Лори - 50, Вайоц Дзор - 11, по предметам следующим образом: учителя математики - 160, по армянскому языку и литературе -1 45, русскому языку -1 24, по другим предметам число учителей меньше 100.

В вышеуказанной группе 202 учителя. Учителей, которые не смогут выйти на работу, школа может заменить другими учителями.

Кроме того, для 2 426 учеников учебный процесс будет организован централизованно дистанционно, руководствуясь порядком организации дистанционного образования в общеобразовательных учебных заведениях. По областям цифры распределились следующим образом: Ереван - 1 207, Ширак - 211, Арарат - 188, Котайк - 175, Лори - 172, Гегаркуник - 142, Армавир - 110, Арагацотн - 78, Сюник - 63, Тавуш - 47, Вайоц Дзор - 33, по классам - следующим образом: 1 - 96, 2 - 230, 3 - 258, 4 - 262, 5 -257, 6 - 290, 7 - 240, 8 - 271, 9 -209, 10 - 107, 11- 103, 12 -103 школьника.

“Напомним, что согласно правилам деятельности в общеобразовательных учебных заведениях в условиях COVID-19, учащийся может не посещать школу, если имеется заявление родителя или законного представителя, если учащийся имеет одно из заболеваний группы риска заражения COVID-19, если согласно перечню Министерства здравоохранения А, в доме есть подозрительный или больной с симптомами коронавирусной болезни, член семьи группы риска заражения COVID-19 и имеется соответствующее указание со стороны медицинского учреждения. Добавим, что в этом году в общеобразовательных школах Армении будет обучаться 397 607 учащихся, а в первом классе - 38 186 учащихся, - говорится в сообщении министерства.