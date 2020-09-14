Разведчики и спецназ ЮВО выполнили в Армении десантирование в тыл условного противника
13:01, 14 Сентябрь, 2020
Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) с армянскими военными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон «Алагяз». После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в район ведения разведки военнослужащие вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.
При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием им первой медицинской помощи. В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
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