Разведчики и спецназ ЮВО выполнили в Армении десантирование в тыл условного противника

с армянскими военными. Как передает Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения (БТУ)Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон «Алагяз». После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в район ведения разведки военнослужащие вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.

При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием им первой медицинской помощи. В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П и расчеты беспилотных летательных аппаратов.