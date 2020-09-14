В Румынии открылась выставка, посвященная вардапету Комитасу

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян 12 сентября принял участие в церемонии открытия X юбилейного Фестиваля армянского искусства. Она прошла в румынском городе Георген (исторический армянонаселенный Джурджов) провинции Харгита. Фестиваль организован по инициативе главы Армянского католического союза Георгена Ласло Кулчара. «Арменпресс», согласно сообщению посольства Армении в Румынии передает, что в мероприятии приняли участие представители местных властей и гости из Армянской католической общины Венгрии.

Участники церемонии возложили венки к памятной доске, посвященной аббату Конгрегации Мхитаристов Степаносу Аконц-Кьоверу (1740 - 1824) . Посол Минасян подчеркнул значение проведения подобных мероприятий в деле сохранения идентичности армянской общины Трансильвании и углубления связей с исторической родиной. В этом контексте посол подчеркнул установление тесного сотрудничества между городами-побратимами и областями, упомянув о событиях 2019 года - визит делегации провинции Харгита и города Георгена в Лорийскую область.

Продолжив свою речь, посол Минасян отметил и то, что на протяжении веков венгерско-армянская католическая община Трансильвании, будучи оторванной от Армении, продолжает жить успехами и проблемами Армении. Свидетельством чему стала моральная поддержка, оказанная исторической Родины во время напряженности на армяно-азербайджанской границе в июле этого года.

После церемонии состоялась видеоконференция, в которой кроме посла Минасяна, представителей областных властей Харгиты и городских властей Георгена, участие приняли и представители областной администрации Лори и администрации Алаверди. С видеообращениями к присутствующим обратились губернатор Лори Андрей Гукасян и губернатор Харгиты Борбой Чаба.

В рамках фестиваля в армянском культурном центре Георгена были представлены материалы, посвященные национальной одежде представителей местной армянской общины, армянскому алфавиту и буквам. В конце дня в Армянской католической церкви Георгена состоялся концерт классической музыки.

13 сентября в административном центре штата Харгита Миеркуреа-Чуке при содействии посольства и Музея-института Комитаса открылась выставка, посвященная вардапету Комитасу, которая будет открыта для посетителей в течение двух недель. Фестиваль широко освещался местным телевидением и прессой.