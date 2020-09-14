Министерство призывает граждан заботиться об окружающей среде

В результате активизации внутреннего туризма в последнее время увеличилось антропогенное воздействие на территории и участки, наиболее примечательные с точки зрения туризма.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

“Зафиксированы крайне загруженные участки, на которых выявлены проблемы, связанные с соблюдением требований законодательства об окружающей среде, в частности, с загрязнением территорий и вывозом мусора.

На адрес министра окружающей среды Романоса Петросяна граждане ежедневно направляют, по меньшей мере, несколько десятков писем, в которых представлены случаи загрязнения особо охраняемых природных территорий, лесопокрытых территорий и других природных территорий, повреждения видов растений.

С целью урегулирования вышеуказанного вопроса, по распоряжению министра Петросяна, министерство окружающей среды отправило органам территориального управления и инфраструктур Армении соответствующее письмо. В нем органам местного самоуправления поручается оказывать содействие в деле сохранности территорий, памятников природы, историко-культурных памятников, надлежащего вывоза мусора с территорий, прилегающих к особо охраняемым природным и историко-культурным памятникам.

Еще одно письмо было направлено в Инспекционный орган охраны природы и недр для принятия специальных мер по надлежащему контролю на особо охраняемых территориях.

На призыв министра Петросяна откликнулись также и многочисленные граждане и волонтерские группы, которые спонтанно или при содействии государственных структур предприняли работы по очистке наиболее примечательных с точки зрения туризма территорий.

В работах активно участвовали члены общественной организации “Молодежный союз Ерзнка”, которые при содействии областной администрации Арагацотна и муниципалитета Оганавана полностью очистили прилегающую к Цахкаванку территорию, обеспечив чистую среду.

По инициативе губернатора Ширака Тиграна Петросяна были проведены очистительные работы на всей территории, прилегающей к водопаду Трчкан.

Инициатива была со стороны дирекции Гюмрийского филиала армянского экономического университета, студентов первого курса филиала, воспитанников Центра “Покрик Ишхан” Армянской благотворительной общественной организации “Каритас”, к которым присоединились губернатор Ширака и глава общины Сарапат.

Состояние окружающей среды имеет жизненно важное значение для развития нашей страны, в частности, в экологическом, социальном, образовательном, туристическом и экономическом плане.

Министерство окружающей среды призывает граждан быть более заботливыми по отношению к окружающей среде, придавая важность ее чистоте и неустанности.

Сделав ответственное отношение к природе обязательным правилом поведения, мы сможем передать будущим поколениям нашу неповторимую природу”, - говорится в сообщении министерства.