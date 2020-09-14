В Армении подтверждено 107 случаев COVID-19: выздоровели 34 человека, скончались 3

В Армении по состоянию на 14 сентября всего подтверждено 45 969 случаев COVID-19, 41 693 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 075 пациентов. За последние сутки проведено 2 631 тестов, а в общем счете 240 943.

Таким образом, выявлено 107 новых случаев заражения, 34 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 919 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 67 и 73 лет и мужчина 70 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 282 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян