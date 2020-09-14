 14 сентября начинается второе заседание Армяно-американского стратегического диалога

14 сентября начинается очередное, второе заседание Армяно-американского стратегического диалога, которое обобщит ход выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания, и наметит новые приоритеты для сотрудничества. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в США.

В связи с пандемией COVID-19 заседание пройдет в дистанционном формате, при участии должностных лиц соответствующих сфер Республики Армения и США.

Справка: Начало Армяно-американского стратегического диалога было положено в 2019 году, на первом заседании, состоявшимся в мае в Ереване. В ходе заседания Армяно-американского стратегического диалога были обсуждены вопросы сотрудничества, касающиеся реформ и стимулирования общих демократических ценностей. Стороны коснулись глобальной и региональной безопасности, сотрудничества в правоохранительной сфере, а также содействия США Армении, направленного на содействие реформам в Армении. На заседании также была отмечена важность стимулирования двусторонних экономических, научных и культурных связей и активизации контактов между людьми.