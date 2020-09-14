Пожарные-спасатели потушили пожары на разных участках, в общей сложности - на 15,5 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 13 сентября поступило 16 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Эребуни 11 га, 2 000 кв/м, 3500 кв/м, в Шенгавите - 1 000 кв/м, 500 кв/м, в административном районе Ачапняк - 500 кв/м, в административном районе Аван - 600 кв/м;

В городе Масис Араратской области - 3 000 кв/м, в селе Шаумян - 3 000 кв/м, в селе Мргаван - 2 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Веди-Урцадзор - 2,5 га;

В городе Чаренцаван Котайкской области - 800 кв/м, в городе Раздан - 400 кв/м, в селе Камарис -1 000 кв/м, в селе Джрвеж - 500 кв/м;

В селе Саракап Ширакской области - 300 кв/м.

Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на вышеуказанных территориях, в общей сложности в 15,5 га.