 Первоклассники пошли в школу с соблюдением установленных правил

14 сентября первоклассники Армении, соблюдая противоэпидемические правила COVID-19 впервые пошли в школу.

Как передает «Арменпресс», дети были в сопровождении лишь одного родителя.

Перед входом в школу детей термометрировали и дезинфицировали их руки.

Школы должны вести журнал термометрии учеников. В журнале будут заноситься лишь данные при температур 37 градусов и выше. Дети с повышенной температурой будут изолированы в выделенной для этого комнате с сохранением социального расстояния, об этом родителей или их законных представителей уведомляют прикрепленные медицинские организации, обслуживающие данную территорию.

Учителя и другие сотрудники школ и учащиеся должны быть обеспечены необходимыми масками и дезинфицирующими средствами, термометрами дистанционного использования, в количестве, соответствующим количество входов в школу.

Фото: Татев Дурян, Геворга Перкуперкяна

Движение учащихся внутри школы должно быть организовано таким образом, чтобы исключить скопления и тесные контакты. Чтобы исключить встречное движение, по одной лестнице, ведущей от этажа к этажу, учащиеся должны подниматься, а по другой - спускаться. Школа должна обеспечить разметку движения на соответствующих территориях. В случае невозможности соблюдения указанных условий, в школе должны быть дежурные, которые будут регулировать передвижение учащихся.

Учащиеся школы в обязательном порядке должны носить маски, меняя их раз в 4 часа и также по мере необходимости.

В случае установления COVID-19 среди учащихся, учащиеся данного класса не будут посещать школу в течение 14 дней, установив связь с Министерством здравоохранения.

С 15 сентября в школу пойдут и учащиеся остальных классов.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян