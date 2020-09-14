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Дороги на территории Армении проходимы

Дороги на территории Армении проходимы

Министерство ЧС Армении сообщает, что все автодороги на территории Республики Армения проходимы.  

О Ларсе

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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