Дороги на территории Армении проходимы
09:28, 14 Сентябрь, 2020
Министерство ЧС Армении сообщает, что все автодороги на территории Республики Армения проходимы.
О Ларсе
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.
МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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