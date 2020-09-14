Аронян на CHAMPIONS SHOWDOWN: CHESS 9LX занял 3-е место
09:06, 14 Сентябрь, 2020
Лидер армянских шахмат Левон Аронян в CHAMPIONS SHOWDOWN: Chess 9LX занял 3-е место.
Как передает «Арменпресс», в онлайн турнире состоялись с 7-го по 9-й туры. Аронян сыграл вничью с Магнусом Карлсеном и Каспаровым, но проиграл Вашье-Лаграву.
Набрав 5,5 очков из 9 возможных, Аронян занял третье место. 1-2 места поделили Магнус Карлсен и Хикару Накамура.
В турнире Champions Showdown Chess 9LX участвовали Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и ряд других шахматистов. Призовой фонд турнира составляет 150 000 долларов США.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен