Аронян на CHAMPIONS SHOWDOWN: CHESS 9LX занял 3-е место

Лидер армянских шахмат Левон Аронян в CHAMPIONS SHOWDOWN: Chess 9LX занял 3-е место.

Как передает «Арменпресс», в онлайн турнире состоялись с 7-го по 9-й туры. Аронян сыграл вничью с Магнусом Карлсеном и Каспаровым, но проиграл Вашье-Лаграву.

Набрав 5,5 очков из 9 возможных, Аронян занял третье место. 1-2 места поделили Магнус Карлсен и Хикару Накамура.

В турнире Champions Showdown Chess 9LX участвовали Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и ряд других шахматистов. Призовой фонд турнира составляет 150 000 долларов США.

Подготовила Варвара Айрапетян