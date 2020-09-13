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Глава МИД РА встретился со своим египетским коллегой

Глава МИД РА встретился со своим египетским коллегой

Находящийся с официальным визитом в Египте министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян   на своей странице в Facebook.

«После встречи состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел», - написал он.

До этого  Мнацаканян встречался с представителями армянской общины Египта и предводителем  Коптской православной церкви.

 

 

 


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