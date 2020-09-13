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Арсен Торосян ознакомился с ходом строительства Мартунинского медицинского центра

Арсен Торосян ознакомился с ходом строительства Мартунинского медицинского центра

13 сентября министр здравоохранения Арсен Торосян посетил строительную площадку нового медицинского центра в Мартуни и ознакомился со строительными работами, начатыми в июле 2020 года.

Как  передает Арменпресс, об этом   сообщили в Министерстве здравоохранения  Армении.

«С июля 2022 года планируется построить новый многофункциональный медицинский центр на 65 коек, соответствующий всем современным международным стандартам. Последний будет обслуживать население города Мартуни  и  всего региона Гегаркуникской области.

Строительство Мартунинского медицинского центра по типовому проекту осуществляется в рамках финансируемой Всемирным банком программы «Профилактика и контроль заболеваний».

От этапа проектирования до завершения строительства медицинского центра, все работы координируются Управлением реализации программ Министерства здравоохранения.

Завтра министр будет присутствовать на церемонии передачи автомобилей скорой помощи и реанимобилей, подаренных правительством Армении в Арцахе», - говорится в сообщении.


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