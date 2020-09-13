COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая. Всего диагностированных случаев – 335
14:03, 13 Сентябрь, 2020
В Арцахе подтверждены два новых случая заражения новым коронавирусом (COVID-19).
Как передает Арменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что инфицированные - жители Степанакерта. Один из них - контактер ранее установленного очага, он изолирован, а другому заболевание было диагностировано при обследовании в медицинском учреждении.
Выздоровели 8 граждан.
Всего в Арцахе COVID-19диагностирован у 335 человек, 295 из которых победили болезнь. Фактически проходят лечение 38 граждан, из них 75 человек изолированы.
Для тестирования отобрано 115 образцов.
Всего был обследован 12 871 образец.
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