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COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая. Всего диагностированных случаев – 335

COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая. Всего диагностированных случаев – 335

В Арцахе подтверждены два новых случая заражения новым коронавирусом (COVID-19).

Как  передает Арменпресс,   Минздрав Арцаха сообщает, что инфицированные - жители Степанакерта. Один из них - контактер  ранее установленного очага, он изолирован, а другому заболевание было диагностировано при обследовании в медицинском учреждении.

Выздоровели 8 граждан.

Всего в Арцахе COVID-19диагностирован у 335 человек, 295 из которых победили болезнь. Фактически проходят лечение 38 граждан, из них 75 человек изолированы.

Для тестирования отобрано 115 образцов.

Всего был  обследован  12 871 образец.


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