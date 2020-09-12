Любители кино смогут смотреть лучшие армянские фильмы под открытым небом

После режима изоляции и тяжелых условий эпидемии, Национальный киноцентр Армении совместно с кинотеатром «Москва» начинает серию показов «Кино на сцене», которые пройдут в пленэре,летнем кинотеатре «Москва».

Как передает Арменпресс, цель программы - представить публике некоторые из лучших армянских фильмов, рожденных в результате соединения исполнительского искусства и кино на большом экране.

Вся выручка от продажи билетов будет передана в кинотеатр «Москва», который несколько месяцев простаивал из-за эпидемии и понес убытки. Показы будут проходить по субботам и воскресеньям с 19 по 27 сентября.