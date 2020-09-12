Двумя рейсами из Армении в Россию домой вернулись 327 человек
11 сентября выполнялись рейсы Гюмри-Москва и Ереван-Санкт-Петербург.
Об этом Арменпресс сообщили в посольстве России в Армении.
Благодаря этим рейсам в Россию вернулись 327 человек.
В целом число граждан России, вывезенных из Армении в рамках комплексных работ, превысило 9 тысяч.
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