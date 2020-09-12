В Хндзорескек Николу Пашиняну подошла жена Нарека Сардаряна, попавшего в плен в Азербайджане

Во время мероприятия, посвященного Дню Спарапета, в общине Хндзореск Сюникской области, к премьер-министру РА Николаю Пашиняну подошла жена Нарека Сардаряна, находящегося в плену в Азербайджане.

Как передает Арменпресс,она хотела узнать, какие новости от мужа, поскольку информации у нее нет.

«К сожалению, ничего не могу сказать. Вы знаете, к сожалению, он попал не к родственнику, а к врагу. Нам нужно разобраться, что мы можем сделать», - сказал Пашинян.

Министр обороны РА Давид Тоноян сказал, что останется и поговорит с женой Нарека Сардаряна.

В пресс-службе Службы национальной безопасности сообщили, что между 11:00 и 12:00 часами 8 июля 2020 годаво время выпаса своего скота на пастбищах административной территории общины ГорайкСюникскойобласти РА, граничащей с Нахичеванской Автономной Республикой. пропалНарек Сардарян, гражданин РА, житель села НеркинХндзорескСюникской области.

Выяснилось, что Нарек Сардарян заблудился в результате поиска пропавших животных и очутился на территории Нахичевани (Азербайджан), где попал в плен. Сардарянхарактеризуется как патриот, спокойный, трудолюбивый человек, у которого никогда не было проблем с местным самоуправлением или правоохранительными органами.

Представитель правопреемника НарекаСардарянаАртакЗейналян заявил, что 22 июля Европейский суд по правам человека удовлетворил иск о применении неотложной меры по делу НарекаСардаряна, гражданина Армении, находящегося в заключении в Азербайджане.

По словам Зейналяна, Европейский суд потребовал от Азербайджана принять следующие меры:предоставить информацию о местонахождении и условиях жизни НарекаСардаряна, предоставить информацию о состоянии его здоровья (с медицинской справкой, если она есть),проведено ли медицинское обследование независимым специалистом, возбуждено ли против него уголовное дело, и в случае возбуждения, предоставлены ли все необходимые данные и документы, включая любые предъявленные ему обвинения, назначен ли адвокат, имеет ли он возможность полноценно общаться со своими родственниками, властями Армении? ЕСПЧ также «уделил приоритетное внимание жалобе» установил крайний срок для подачи основной жалобы. Он также установил крайний срок для ожидаемых действий государства-ответчика.

У Сардаряна семья, несовершеннолетние дети, о которых заботитсяон. Сейчас принимаются меры по его возвращению в Армению.