В храме Святого Саркиса отслужен заупокойный молебен в память о жертвах взрыва в Бейруте

В Кафедральном собореСвятого Саркиса Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской церкви отмечены сороковины погибших бейрутцев— отслужен заупокойный молебен в память о невинных жертвах взрыва, прогремевшего 4 августа в столице Ливана Бейруте.

В беседе с Арменпресс об этом сообщилглавный редактор газеты "Зартонк" Севак Акопян отметив, что жизнь в Ливане продолжается, ведь нужно жить дальше, всегда помня о погибших.

«Сегодня мы почтили 40-дневный траур по погибшим, особенно по армянам. Жизнь продолжается, мы всегда будем помнить жертв, но Ливан, ливанскоеармянство должны быть восстановлены благодаря моральной и материальной поддержке дружественных стран, наших армянских братьев из Диаспоры. Это будет стимулом для того, чтобы наша ливанская община сохранилась, чтобы иметь возможность двигаться вперед», - сказал Акопян.

Главный редактор газеты «Зартонк» сказал, что число людей, пострадавших в результате взрыва, на данный момент не уточнено, некоторые из них все еще проходят лечение в больницах, некоторые уже выписаны, а среди наиболее серьезно раненых иногда отмечаются случаи смерти.

«Число раненых весьма неточно, общее количество раненных в результате взрыва - около 5 тысяч. Большинство из них выздоравливают, бывает, что серьезно раненные умирают, но процесс выздоровления продолжается. Велик размер материального ущерба, есть люди, которые сегодня остались без крова. Я надеюсь, что их дома тоже будут восстановлены», - сказал Севак Акопян.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания на несколько километров. Число пострадавших превысило 220, более 5 тысяч человек получили ранения. В результате взрыва 15 армян погибли и 300 получили ранения.

Норайр Шогикян