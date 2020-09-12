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COVID-19: в Грузии подтверждено 158 новых случаев коронавируса

COVID-19: в Грузии подтверждено 158 новых случаев коронавируса

В Грузии подтверждено 158 новых случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает сайт Gruziaonline.

Отмечается, что выздоровели 9 человек. Общее число выздоровевших в стране достигло 1363 человек. В Грузии от коронавируса скончались 19 человек, на карантине находятся 5882 человека, а число находящихся под медицинским наблюдением стационарных больных составляет 390.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2075.

 

 

 

 


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