COVID-19: в Грузии подтверждено 158 новых случаев коронавируса
13:13, 12 Сентябрь, 2020
В Грузии подтверждено 158 новых случаев коронавируса.
Как передает Арменпресс,об этом сообщает сайт Gruziaonline.
Отмечается, что выздоровели 9 человек. Общее число выздоровевших в стране достигло 1363 человек. В Грузии от коронавируса скончались 19 человек, на карантине находятся 5882 человека, а число находящихся под медицинским наблюдением стационарных больных составляет 390.
Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2075.
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