Участники сборов резервистов пройдут обязательный медицинский осмотр

В Армении с 15 сентября по 15 декабря 2020 года состоятся сборы резервистов первой группы младших офицеров и офицеров, которые пройдут со строгим соблюдением противоэпидемических правил.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Участники пройдут медицинское обследование в специальных медицинских комиссиях. В случае появления симптомов они будут изолированы. В случае же отсутствия таковых им будет разрешено участвовать в тренировочных сборах. Не исключено, что все будут проходить иммуноферментное тестирование», - сказала Шушан Степанян.

Резервистские тренировки будут проводиться сроком по десять днейкаждые.

Всего в тренировочных сборах будут задействованы 786 граждан, из них 524 рядовых, 82 младших офицера и 180 офицеров запаса.

В проекте будет оговорено, что в учебных сборах будут участвовать:

1) по мотострелковым специальностям: 36 резервистов— 15-24 сентября 2020 г.включительно, 18 резервистов— 1-10 октября 2020 г.включительно, 18 резервистов— 6-15 октября 2020 г.включительно, 18 резервистов— 20-29 октября 2020 г.включительно, 21 резервист — 16-25 ноября 2020 года включительно;

2) по ракетно-артиллерийским специальностям: 31 резервист— 19-28 октября 2020 г.включительно, 132 резервиста— 3-12 ноября 2020 г.включительно, 145 резервистов— 9-18 ноября 2020 г.включительно;

3) по специальностям ПВО: 5 резервистов— 12-21 октября 2020 г.включительно, 8 резервистов— 23-29 ноября 2020 г. включительно;

4) связисты: 71 резервист —20-29 ноября 2020 г.включительно;

5) по разведывательным специальностям: 6 резервистов—15-24 сентября 2020 г.включительно, 14 резервистов— с 25 сентября по 4 октября 2020 г.включительно, 57 резервистов— 20-29 октября 2020 г.включительно, 72 резервиста— 17-26 ноября 2020 г. включительно;

6) по специальностям радиоэлектронной борьбы: 14 резервистов —23-29 сентября 2020 года включительно;

7) по инженерным специальностям: 24 резервиста —с 26 октября по 1 ноября 2020 года включительно;

8) по техническим специальностям: 27 резервистов—22-28 сентября 2020 г.включительно, 40 резервистов— с 29 сентября по 5 октября 2020 г.включительно;

9) по тыловым специальностям; 22 резервиста—5-11 октября 2020 г.включительно;

10) по топографическим специальностям: 7 резервистов —с 28 сентября по 7 октября 2020 года включительно.

ЛилитДемурян