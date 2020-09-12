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В Горисе Никол Пашинян ознакомился с ходом работ, проводимых в рамках субвенционных программ

В Горисе Никол Пашинян ознакомился с ходом работ, проводимых в рамках субвенционных программ

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Горисе ознакомился с развитием туристической инфраструктуры города, в частности - с ходом восстановления облика  Старого Гориса.

Как передает Арменпресс, премьера  сопровождают министр территориального управления и инфраструктуры РА Сурен Папикян, губернатор Сюника Унан Погосян, мэр Гориса Аруш Арушанян.

Пашинянотметил, что территория возле городского наблюдательного пункта раньше была строительной свалкой, а после реконструкции претендует на то, чтобы стать одним из привлекательнейших мест в городе.

Проект реализуется в рамках программ субсидирования.

«В центре Гориса меняются канализационные сети, во всем  городе строятся новые гостиницы», - сказал Арушанян.

Премьер-министр РА также отметил, что наряду с активизацией туризма следует поощрять людей переделывать ворота своих домов, например, делать их деревянными, так как это придает городу более интересный колорит.

Никол Пашинян осмотрел историко-культурный центр «Старый Горис», где также ознакомился с проделанной и еще проводимой работой.


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