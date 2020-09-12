Премьер почтил память павших в Великой Отечественной и Арцахской освободительной войнах

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Хндзореске почтил память героев, погибших в Великой Отечественной войне и Арцахской освободительной войне.

Как передает Арменпресс, он возложил цветы к памятнику героям, погибшим в Великой Отечественной войне и Арцахской освободительной войне.

Премьер-министра сопровождают министр обороны РА Давид Тоноян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, губернатор СюникаУнан Погосян.

Никол Пашинян в Хндзореске участвует в мероприятии, посвященном Дню Спарапета.