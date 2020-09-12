COVID-19: в Армении подтверждено 172 новых случая, 171 человек выздоровел, 2 скончались

По состоянию на 12 сентября в Армении подтверждено 45 675 случаев заболевания коронавирусом, из них 41 605 человек выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 2878 пациентов. За последние 24 часа было проведено 3372 теста, всего - 234631 тест. Таким образом, подтверждено 172 новых случая заболевания коронавирусоми 171 случай выздоровления.

В целом зарегистрировано 911 случаев смертиот коронавируса (+ 2).

По сообщению Минздрава РА, среди умерших были мужчины в возрасте от 61 до 55 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания.

Сообщалось об одном случае смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев 281.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 часов 11 сентября 2020 года по 11 января 2021г. включительно.

ЛилитДемурян