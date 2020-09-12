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Все три партии Аронян завершил вничью

Все три партии Аронян завершил вничью

Лидер армянских шахмат Леон Аронян продолжает выступать в турнире Champions Showdown Chess 9LX.

Как передает Арменпресс, по итогам первых трех туров Аронян набрал 1,5 очка. Армянский гроссмейстер завершил все партии вничью.Его соперниками были Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Уэсли Со.

Сейчас лидеры турнирной таблицы – МагнусКарлсен и Домингес Перес, у обоих по  2,5 очка.

В турнире Champions Showdown Chess 9LX принимают участие Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и ряд других шахматистов. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов США. Турнир  завершится 19 сентября.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 


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