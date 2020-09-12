Никол Пашинян в Хндзореске принимает участие в мероприятии, посвященном Дню Спарапета

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Хндзореске принял участие в мероприятии, посвященном Дню Спарапета.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА возложил цветы к могиле СпарапетаМхитара– легендарного армянского полководца. Премьер-министра сопровождают министр обороны РА Давид Тоноян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, губернатор СюникаУнан Погосян.

Затем у могилы Спарапета Мхитара военнослужащие Вооруженных сил РА произнесли слово верности.

«Мы, защитники Родины, зовом крови предков, посланием верных воинов Вооруженных сил, перед могилой Спарапетазаверяем, что будем без остатка преданы заветам славных армянскихполководцев, хранить неприкосновенными границы родины, быть верными товарищами по оружию и чтить память предков. И слово это безоговорочно. Если мы его нарушим, пусть удостоимся бесчестия и проклятия. Мы гордимся тем, что являемся солдатами Армянского мира. Слава всем армянским военачальникам, слава Армянской армии, слава армянскому государству», - говорилось в слове верности.

Премьер-министр РА поздравил военнослужащих Вооруженных сил с Днем Спарапета. После воинской церемонии началось праздничное мероприятие, посвященное Дню Спарапета.