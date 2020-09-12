Состоялось заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам.

Состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции РА.

Первым докладом повестки дня выступили ученые-правоведы, члены Комиссии Артур ГамбаряниАнаитМанасян, предложив обсудить среди концептуальных направлений конституционных реформ вопрос закрепления в норме о принципе разделения властей принципа взаимного уважения и сотрудничества между властями.

С другим докладом выступил также ученый-юрист, член Комиссии Левон Геворкян, представив для обсуждения сферу применения объем и рамки международного права, составляющих часть внутргосударственной правовой системы, механизмы применения ратифицированных международных условий (монистическая или дуалистическая система, в версии самодействующих несамоприменимых международных договоров).объем конституционного контроля над ним.

После презентации двух отчетов состоялась сессия вопросов и ответов․ Члены комиссии представили свои подходы и предложения.

Из 13 членов, принявших участие в заседании, за первый отчет проголосовали 12 человек, голосование второго отчета перенесено на следующее заседание.